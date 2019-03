Giornata per le vittime di mafia, premiati due carabinieri padovani protagonisti della lotta all'usura

Il tenente Corrado Quarta, comandante del Nucleo operativo e radiomobile del capoluogo, e il carabiniere scelto Nicola Cocchiarella della stazione di Legnaro hanno ricevuto dalle mani del Presidente del Consiglio della Regione Veneto il Premio legalità e sicurezza. Un'onorificenza arrivata grazie all'impegno profuso nella lotta all'usura e all'estorsione sul territorio.

Giornata simbolica

La cerimonia si è svolta martedì a Treviso e precede quella in programma il 21 marzo proprio a Padova. Il riconoscimento arriva pochi giorni dopo i brillanti risultati ottenuti con l'operazione Camaleonte, che grazie all'impegno dei militari del comando provinciale euganeo ha portato a più di trenta arresti in Veneto nell'ambito della lotta alle infiltrazioni della 'Ndrangheta.

Lotta all'usura

Nelle motivazioni lette prima della consegna del premio, emerge l'impegno di Quarta e Cocchiarella nel contrastare fenomeni di usura stroncati nei mesi scorsi sul territorio. Il tenente Quarta ha diretto e partecipato attivamente alla complessa indagine che ha permesso di sgominare una banda di sedici persone italiane e straniere che in tutto il Nord e Centro Italia sono state responsabili di usura, truffa, falsificazione di monete e riciclaggio. Cocchiarella ha invece permesso di identificare e arrestare un usuraio che stava affossando un imprenditore in difficoltà economica.

Punti di riferimento per i cittadini

Un traguardo importante per tutta l'Arma, conseguito grazie a «Professionalità, alto senso del dovere e intuito investigativo» che testimonia l'attenzione delle istituzioni regionali ai costanti servizi messi in campo quotidianamente dai carabinieri per la sicurezza della popolazione e la tutela dell'economia locale grazie alla capillarità offerta dalle numerose stazioni sul territorio.