“Giornata della sicurezza Stradale con le scuole infanzia e primarie della Provincia”: il programma

Venerdì 18 maggio dalle 10 alle 11.30, si svolgerà una manifestazione alla presenza delle Autorità locali e di oltre 2500 bambini frequentanti le

scuole infanzia/primarie della Provincia Patavina; saranno effettuati vari saggi e simulazioni di intervento da parte del personale dei Vigili del Fuoco. L'evento in collaborazione con la Prefettura di Padova, la Polizia Stradale Padova, il 118 Padova (Croce Verde/Rossa), i carabinieri di Padova, la polizia Locale Padova e l’Automobile Club Italia Padova si svolgerà anche in presenza di avverse condizioni meteo grazie ai posti al coperto disponibili.





Programma della manifestazione



Dalle ore 8.30 fino alle ore 9.45

• ingresso degli automezzi/autorità

• ingresso delle scolaresche

• consegnato ad ogni alunno del sacchetto merenda

Ore 10.00 Saluto del Comandante

• breve introduzione della giornata

Ore 10.05

• scala ventaglio

Ore 10.15

• incidente stradale - il personale VVF predispone i mezzi per la simulazione

dell’incidente stradale, mentre lo Speaker fa eseguire alla SO 115 la richiesta

d’intervento (tramite un bambino scelto nel pubblico)

Ore 10.45

• (Elicottero e Cinofili) abilità varie/attività di ricerca persone scomparse

Ore 11.00

• Spegnimento bombole di gas GPL

Ore 11.15

• sfilata con tute tecniche delle varie specialità VVF

Ore 11.25

• schiuma tricolore e Inno Nazionale

Ore 11.30

• sfollamento scolaresche

• distribuzine alle insegnanti per ogni scolaro presente, gli opuscoli divulgativi

offerti dall’Associazione Piccoli Punti/IOV di Padova

• trasferimento delle sole autorità presso l’ex autorimessa (rinfresco)

• chiusura della manifestazione

Personale di riferimento della giornata:

• IA Ivo Francescon (resp. della manifestazione)

• CRE Riccardo Marchiori (resp. di turno della manifestazione)

• CSE Roberto Toffanin (resp. comunicazione esterna e documentazione foto/video)

• OE Emanuela Guariento (resp. segreteria Comando)