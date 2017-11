25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: perchè non sia solo uno slogan

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le istituzioni padovane hanno organizzato diversi eventi e punti d’informazione per combattere la violenza di genere. A volere la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stata l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. L’intento dell’Onu era quello di sensibilizzare le persone rispetto a questo argomento e dare supporto alle vittime. Ogni anno, a partire dal 2000, in tutto il mondo governi, associazioni e organizzazioni non governative pianificano manifestazioni per ricordare chi ha subito e subisce violenze. La data è in ricordo dell’uccisione delle sorelle Mirabal, avvenuta nel 1960 a Santo Domingo perché si opponevano alla dittatura del regime di Rafael Leónidas Trujillo. In loro memoria, il 25 novembre del 1981 ci fu il primo Incontro Internazionale Femminista delle donne latinoamericane e caraibiche. Da quel momento in poi, il 25 novembre è stato riconosciuto in larga parte del mondo come data per ricordare e denunciare il maltrattamento fisico e psicologico su donne e bambine.

Il consigliere del Comune di Padova Davide Meneghini, con la collaborazione di Gabriel Munari, Elena Grebenyuk, Mark Cavaliere, Luca Siviero, Giuseppe Costa, le testimonials: Greta Martello, Elisa Costa, Altea Battisti hanno deciso di coinvolgere la città di Padova con un video diffuso sui social per lanciare un messaggio forte. "Fare questo tipo di iniziative serve a sensibilizzare e spronare le vittime a non accettare le violenze che subiscono, i dati sono angoscianti, le violenze sono sempre più crudeli, le vittime che vengono colpite da acido sono in aumento. Vogliamo partire dai social network per lanciare un messaggio importante, 100 donne all'anno vengono uccise da chi sostiene di amarle, secondo gli ultimi dati Istat 7 milioni di donne nel mondo possono affermare di avere subito almeno un abuso. Più di 500 persone a Padova hanno voluto far parte del progetto, negozianti, sportivi, studenti, pensionati, la risposta è stata ottima, l'hashtag sarà il #ilsilenziouccide", affermano.

LE FORZE DELL’ORDINE.

La Questura di Padova sarà presente con un punto informativo davanti al Municipio per promuovere la campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere dal titolo “Questo non è amore”, promossa dalla Polizia di Stato. Nel gazebo, appositamente allestito nel cuore della città a partire dalle 13 e fino alle 19, sarà presente un equipe multidisciplinare, composta da operatori altamente specializzati di polizia appartenenti alla Divisione Anticrimine, alla Squadra Mobile e all’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, unitamente alle esperte del centro antiviolenza attivo sul territorio, che fornirà alla cittadinanza la più ampia e corretta informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne. Gli esperti del settore forniranno un servizio di informazione sulle violenze commesse in ambito familiare e nei rapporti di coppia e sugli strumenti di tutela e di intervento da poter attuare in tali casi. Oltre alla valenza informatica e di sensibilizzazione del fenomeno, l’equipe si pone l’obiettivo di fornire un aiuto per favorire l’emersione del sommerso, attraverso un contatto diretto con le potenziali vittime, che spesso tendono a tenere nascoste le situazioni di rischio, a causa di una forte fragilità psicologica.

CONFINDUSTRIA.

Alla giornata si unisce anche il mondo dell’imprenditoria. “La violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e di prevenzione”, dichiara Anna Viel, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Padova, “Sappiamo infatti che ogni forma di repressione spesso si traduce in interventi tardivi e poco efficaci. Occorre allora lavorare in profondità sui giovani per diffondere una cultura del rispetto e della valorizzazione della donna. Superamento degli stereotipi, lotta ad ogni forma di discriminazione di genere, importanza del ruolo della donna nella società e nel mondo del lavoro si imparano anche sui banchi di scuola. In questi anni i Giovani Imprenditori di Confindustria Padova hanno supportato molte iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di promuovere attraverso progetti, incontri e seminari, i valori del fare impresa, del lavorare insieme, del rispetto, del riconoscimento delle qualità e dei talenti propri e dell’altro. Scegliamo di parlarne attraverso le testimonianze e supportando e patrocinando, come Confindustria Padova, progetti congiunti. Sosteniamo l’importanza della donna in ogni contesto sociale, anche imprenditoriale, e insegniamo ai ragazzi che la complementarietà di genere è sempre una ricchezza. La violenza è il frutto della paura e dell’ignoranza. In questo medesimo contesto, Confindustria Padova ha sottoscritto nel marzo 2016 insieme a Cgil, Cisl e Uil l’Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, dichiarando inaccettabile ogni comportamento che si configuri quale molestia o violenza sul luogo di lavoro, e attivandosi nel contempo per una capillare cultura della prevenzione”.