All'Agripolis “Scegli con noi - Giornate di orientamento” per gli studenti delle superiori

Giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 2019 al campus universitario di Agripolis a Legnaro si svolgerà la XIV edizione di “Scegli con noi - Giornate di orientamento”, la principale manifestazione dedicata agli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado che si preparano alla scelta del corso di studi universitario. Due giornate, un prezioso momento di incontro tra il mondo della scuola e quello dell’università, per aiutare i giovani a compiere una scelta consapevole per il proprio futuro, per conoscere i percorsi e i servizi che l’Università di Padova e l’ESU-Azienda regionale per il Diritto allo Studio di Padova hanno realizzato per loro. La manifestazione, che come di consueto sarà ospitata nel Campus universitario di Agripolis in viale dell'Università 16, Legnaro, nasce dalla collaborazione dell’Ateneo con l’Ente regionale per il Diritto allo Studio Esu, e conta sul patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova.

Docenti, tutor e collaboratori

«Lo sappiamo tutti, viviamo anni impegnativi: la velocità crescente dei cambiamenti, anche tecnologici e sociali, i percorsi professionali non più lineari, la crisi economica, sono elementi fortemente destabilizzanti, - sono le parole di Daniela Lucangeli, Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro dell’Università di Padova, per presentare questo evento - In questi giorni docenti, tutor e collaboratori sono pronti a offrire alle studentesse e agli studenti gli strumenti per una scelta consapevole, una scelta che sia autonoma, pienamente rispettosa della loro personalità, ma che non sia una scelta operata in solitudine»