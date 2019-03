Nel giorno di Libera, Padova ospita l’incontro nazionale della "Rete 14 luglio"

Il 21 marzo, Padova ospita l’incontro nazionale della "Rete 14 luglio": si tratta di una rete di 22 imprese sociali di cui 18 cooperative sociali e 4 consorzi impegnati nell'erogazione di servizi ambientali. La Rete è presente in 7 diverse regioni d’Italia, vanta un fatturato complessivo di 70 milioni di euro e occupa circa 2.660 persone, di cui oltre un terzo appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati.

Rete

«Siamo felici di poterci incontrare in questa città così moderna e aperta alle pratiche dell’economia», afferma Tito Ammirati, Presidente della Rete. «Abbiamo inoltre colto l’occasione della manifestazione nazionale di Libera per un pieno sentimento di vicinanza ai suoi valori e far coincidere i due eventi ci è sembrata una bella occasione». L’incontro nazionale sarà ospitato dalla Cooperativa Città Solare, aderente alla Rete, che proprio in questi mesi festeggia i suoi primi 22 anni nell’ambito della raccolta degli indumenti usati e dell’igiene urbana e ambientale.

Città solare

Città Solare, cooperativa sociale di tipo B, opera per realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ex legge 381/91) grazie alla collaborazione, ormai consolidata, con enti locali e realtà del terzo settore a Padova, Venezia e le rispettive province: «Siamo stati i creatori ante litteram della prima esperienza di economia circolare a Padova: 22 anni fa, su richiesta di Caritas, abbiamo infatti attivato la raccolta di indumenti usati tramite il posizionamento degli ormai famosi cassonetti gialli in tantissime zone della città e dei Comuni limitrofi” ricorda il Presidente Maurizio Trabuio, “e questo ci ha consentito di essere i pionieri di un sistema di riuso e recupero dei rifiuti in collaborazione con i Comuni».

Cooperativa

Le postazioni della Cooperativa sono 363 che, in questi 22 anni, solo nella città di Padova, hanno permesso la raccolta di 10.000 tonnellate di vestiti usati, sottratti così al totale dei rifiuti indifferenziati difficilmente smaltibili. Oltre 40 sono le collaborazioni attive con gli Enti Locali e 40 i dipendenti impegnati nel settore ambiente di cui il 30% appartiene alla categoria dei lavoratori svantaggiati. Il servizio viene svolto rendicontando i volumi movimentati al gestore e/o ai Comuni. Gli abiti raccolti da Città Solare vengono portati nel centro di stoccaggio della cooperativa, venduti a società che operano nel settore e qui sottoposti a selezione e igienizzazione tramite appositi impianti autorizzati: il 68% degli indumenti viene destinato al riutilizzo, il 25% degli indumenti è sottoposto al riciclaggio delle materie prime, il 7% viene smaltito come rifiuto indifferenziato perché non più utilizzabile.