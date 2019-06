E' la giornata del Santo: attesi 100mila pellegrini, messe a tutte le ore, alle 18 la Processione

Sono 11 le Messe in programma nella giornata di Sant'Antonio il 13 giugno quando almeno 100mila pellegrini provenienti da tutto il mondo si recheranno in basilica. La prima alle ore 6 del mattino, poi alle 7, alle 8, alle 9, alle 10 (Santa Messa degli Associati al “Messaggero di Sant’Antonio”), alle ore 11 - la Santa Messa Pontificale presieduta dal Vescovo di Padova Sua Eccellenza Monsignor Claudio Cipolla - e alle 12.15. Al pomeriggio le messe inizieranno alle 15.30, alle ore 17 (la Santa Messa Solenne presieduta dal Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali fra Carlos Alberto Trovarelli, che precede la Solenne Processione delle Reliquie e della Statua di Sant’Antonio per le vie della città di Padova), alle ore 19.00 in attesa del rientro della Processione e l’ultima messa che conclude la giornata alle ore 21.00.

Le dirette televisive

L’emittente televisiva nazionale TV2000, all’interno della trasmissione “Bel tempo si spera” condotta in studio da Lucia Ascione, propone per la mattina del 13 giugno un collegamento in diretta dalle ore 9.00 alle ore 9.30, con il giornalista Enrico Selleri, una troupe e con alcuni ospiti per raccontare la giornata di Festa ai telespettatori. “La vita in diretta” di Rai 1 ha in programma un collegamento in diretta dalla Basilica di Sant’Antonio per il pomeriggio del 13 giugno (tra le ore 17 e le ore 17.30) per raccontare la Festa del Santo attraverso contributi raccolti da Sara Verta, interviste e testimonianze. Sia la Santa Messa Solenne delle ore 17 che la Processione per le vie della città saranno trasmesse come di consueto in diretta dall’emittente televisiva Telechiara (visibile sul canale 14 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul canale 604 per la provincia di Verona, sul canale 74 per Trento e Bolzano, attraverso Telepace e via satellite Sky 832 TVA Vicenza con copertura Europa e Nord Africa e in streaming attraverso il sito www.telechiara.it) con inizio collegamento alle ore 16.50 e termine alle ore 20 circa. Condurranno la diretta Fiammetta Benetton con padre Andrea Vaona della Basilica del Santo.

Assistenza e posti di soccorso

Per quanto riguarda l’assistenza e il soccorso dei pellegrini, come sempre il Cisom - Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta metterà in campo 60 volontari e 10 medici in turni dalle 6 alle 20 e appronterà quattro punti assistenza con personale medico.

Tenda Pma (Posto Medico Avanzato) sul lato nord della Basilica: la tenda, 8 metri x 6, verrà montata già dal pomeriggio di martedì 12 giugno e sarà attrezzata per il primo intervento, funzionante con 6 posti branda già dalle ore 06 del mattino del 13 giugno.

Ambulatorio del Chiostro del Beato Luca Belludi: presidio con medici, infermiere e volontari. Funzionerà come riferimento generale per il rapporto con il Suem 118, e per gli interventi che richiedono osservazione.

Cappella delle reliquie: per le esigenze di soccorso nella navata destra della Basilica. Saranno sempre presenti un medico e volontari formati (Blsd).

Cappella della Madonna Mora per le esigenze di soccorso nella navata sinistra della Basilica. Saranno sempre presenti un medico e volontari formati (Blsd).

Piazzale: fungerà da riferimento per gli interventi nella zona esterna alla Basilica e per gli eventuali interventi congiunti con il 118. A disposizione in tutta l’area antoniana 4 dispositivi di defibrillazione: uno nella Tenda Pma, uno nell’ambulatorio, e due all’interno della Basilica.

Entrate e uscite

Definito il percorso di entrata e di uscita nel Santuario per i pellegrini: Per accedere solo alla tomba del santo e alla cappella delle reliquie ingresso dalla porta laterale della basilica sul lato nord (dove era situata la Porta della Misericordia) con uscita dal chiostro della Magnolia;

Ingresso e uscita per seguire solo le sante messe dal portone centrale; Altre uscite dal chiostro della magnolia.

Il percorso della processione

La Processione seguirà il consueto percorso: uscita dalla Basilica, Via del Santo, Via San Francesco (passaggio dinanzi alla Prefettura e alla Tomba di Antenore), Canton del Gallo, Via Roma, Via Umberto I°, Prato della Valle, Via Luca Belludi, rientro sul sagrato della Basilica. Una settantina i gruppi che sfileranno, ultima ad uscire la Statua del Santo. Sul fronte della Sicurezza, aumentato il numero delle unità in servizio di Carabinieri e Polizia, con agenti sia in divisa che in borghese e agenti della Squadra Speciale Anti Terrorismo.