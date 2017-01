Stranieri irregolari e con precedenti trovati a bere birra e fumare in stazione: denunciati

Due giovani stranieri, uno marocchino ed uno moldavo, entrambi con precedenti penali per furto e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati fermati ed identificati da una pattuglia della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese venerdì sera alla stazione dei treni di Campodarsego, durante uno dei servizi speciali predisposti per l'operazione "Natale Sicuro". I due al momento del controllo sono risultati irregolari e quindi denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione.

DENUNCIATI DUE GIOVANI IRREGOLARI. Gli agenti hanno fermato ed identificato una decina di giovani, stranieri ed italiani, che stavano bevendo birra e fumando sulla banchina della stazione. Alla vista della polizia municipale, un paio di loro ha cercato di allontanarsi verso il sottopasso, mentre gli altri hanno repentinamente gettato via le sigarette. Al controllo dei documenti, due di questi, uno di nazionalità moldava ed uno di origine marocchina, non sono risultati in regola con la normativa sull'immigrazione.

I PRECEDENTI. Per questo sono stati accompagnati, con il supporto di una seconda pattuglia giunta sul posto in rinforzo,al Ccmando di Camposampiero. Qui gli agenti hanno verificato che il moldavo era già stato denunciato recentemente per un furto in un centro commerciale della zona, mentre il marocchino, seppur poco più che ventenne, era già stato arrestato e denunciato più volte per spaccio di sostanze stupefacenti, e da poco era uscito dal carcere. I due sono stati denunciati e verranno segnalati alla Questura di Padova per le pratiche di espulsione.