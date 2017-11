Giovani sempre più digitali: connessi h24 ma legati alla famiglia, 1 su 2 vittima di bullismo

Trascorrono gran parte delle loro giornate in rete ma è nelle relazioni umane che trovano sicurezza: al primo posto gli amici poi la famiglia. Sono questi alcuni degli aspetti salienti che emergono dallo studio "Crescere" promosso dalla Fondazione "Emanuela Zancan: un'indagine che monitora un campione di mille ragazzi delle province di Padova e Rovigo dai 12 ai 18 anni per capire i loro cambiamenti in un passaggio chiave della loro vita dall'infanzia all'adolescenza.

L'INDAGINE.

Quattro su dieci navigano liberi in rete: il 96% usa WhatsApp, il 50% ha un profilo Facebook e oltre il 70% di loro usa Instagram. Un dato negativo riguarda il gioco on line: il 9% ha giocato d'azzardo in rete mentre l'altro il bullismo: il 56% dichiara di esserne stato vittima, il 51%, ammette di aver vessato i propri coetanei; infine, Il 16% racconta di essere stato vittima di cyberbullismo. Per quanto riguarda invece gli hobby, il 74% dei maschi e il 67% delle femmine pratica sport. La pratica sportiva è più diffusa tra gli studenti di liceo (81%) e di istituti tecnici (72%) rispetto ai ragazzi dei professionali (57%).