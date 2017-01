Capodanno sopra le righe: "festeggiano" danneggiando l'hotel con l'estintore a polvere

Festa di Capodanno decisamente sopra le righe per due ventiduenni di Camponogara (Venezia), che, presi dalla baldanza del momento, hanno impugnato un estintore a polvere, causando non pochi danni all'albergo SB Hotels di via San Marco a Padova in cui erano alloggiati.

CAPODANNO SOPRA LE RIGHE. È stato il direttore della struttura a chiedere l'intervento della polizia. Erano quasi le 5. Gli agenti hanno identificato due ragazzini di 22 anni. Da quanto si è appreso, all'interno dell'albergo era in corso una festa e ai due giovani ospiti la situazione è sfuggita di mano: sono saliti ai piani superiori, hanno preso l'estintore e sporcato la camera, il corridoio e le pareti di polvere bianca.

GRUPPO DI GIOVANI MOLESTI. Dal racconto del direttore è poi emerso che altri tre giovani veneziani, tutti 23enni e residenti a Spinea, sempre parte dello stesso gruppo di amici, avrebbero anch'essi avuto comportamenti molesti nel corso della serata, soprattutto durante i lavori di ripristino. Una volta identificati, i responsabili sono stati allontanati dalla struttura alberghiera come richiesto dal direttore, che si è riservato la facoltà di procedere per i danni commessi.