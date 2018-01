Riconoscimento di Eccellenza 2017, due giovani talenti selvazzanesi premiati

Venerdì 29 Dicembre, in apertura del Consiglio Comunale, due giovani talenti della Città di Selvazzano sono stati premiati dall’Amministrazione per essersi distinti a livello nazionale e mondiale in ambito letterario e sportivo. Il diciottenne Selvazzanese, studente del Liceo “Tito Livio”, Giovanni Scalabrin eccellenza del nostro territorio per dedizione allo studio ha ottenuto il primo posto in assoluto alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si sono tenute a Salerno nei giorni 10-13 maggio 2017. Il pilota Selvazzanese Riccardo Agostini, di 23 anni, è Campione del Mondo della quinta edizione della “World Final Lamborghini” svolta a Imola dal 16 al 19 Novembre 2017 (nel 2015 ha vinto la “Carrera Cup Italia” e nel 2012 è stato “Campione Italiano Formula 3”).

IL COMMENTO.

“Conferire il riconoscimento all’eccellenza di questi due nostri giovani Cittadini – ha affermato il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – è per me un grande onore e mi auguro che diventi una consuetudine da ripetere tutti gli anni. Campioni nello sport o nello studio come Agostini e Scalabrin diventano esempio per tutti noi ed in particolare per i nostri ragazzi: passione, impegno e dedizione sono alla base di ogni successo nella vita”. “A Giovanni Scalabrin e a Riccardo Agostini – ha concluso l’Assessore alla Cultura e allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – diamo il nostro più sentito ringraziamento non solo per aver portato Selvazzano sui primi posti del podio in due competizioni di altissimo livello ma soprattutto perché, con tenacia e determinazione, hanno raggiunto traguardi invidiabili rimanendo umili per continuare a migliorarsi”.