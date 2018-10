Carabinieri: Giovanni Truglio lascia la compagnia di Este, arriva il capitano Anna Rosa D'Antuono

Dopo cinque anni di comando il capitano Giovanni Truglio lascia la compagnia dei carabinieri di Este. Persona apprezzata e sempre disponibile, Truglio ha preso l’incarico di nuovo comandante della compagnia di Rovigo.

Il comandante

Arrivato nella Bassa nel 2013 dal Nucleo Radiomobile di Milano, napoletano di Aversa, nei cinque anni ha inaugurato la nuova caserma di via Stazie. Diverse le operazioni svolte in questi anni, tra cui il sequestro di 60 chili di hashish nel montagnanese del 2016. Tra i successi ottenuti anche la cattura dei killer-rapinatori dell’omicidio di Liliana Armellini che hanno portato all’arresto e alla condanna a 30 anni di carcere di Massimo Bonaldo. Nel suo mandato ha vissuto anche momenti delicati come la morte di Mauro Guerra. Truglio ha sempre valorizzato la capacità di dialogare con le istituzioni della zona attraverso incontri con i sindaci e i cittadini. Al suo posto ha preso servizio Anna Rosa D’Antuono, prima donna a guidare una compagnia dei carabinieri in provincia di Padova. La redazione di PadovaOggi ringrazia Giovanni Truglio per la disponibilità dimostrata in questi anni.