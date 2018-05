Il Giro d'Italia a Padova: venerdì toccati 4 comuni della provincia, le informazioni utili

Arriva il Giro d’Italia sulle strade padovane che si apprestano ad accogliere la carovana rosa che toccherà i comuni di Anguillara, Agna, Pontelongo e Piove di Sacco venerdì nella frazione dedicata ai velocisti che parte da Ferrara e arriva a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso. La tappa per ruote veloci anticipa le grandi montagne ed è la frazione numero 13. Sono previste chiusure alla circolazione stradale e cambi di orario per gli autobus.

Il percorso

La corsa entrerà in provincia di Padova poco dopo mezzogiorno: superato il ponte sull’Adige, toccherà ad Anguillara accogliere corridori. Scuole chiuse nel comune e strade con circolazione vietata due ore prima della corsa e fino al passaggio dell’ultimo corridore. La corsa proseguirà fino a Borgoforte, sconfinerà a Cona nel veneziano e poi via verso Piove di Sacco.

I comuni

Nel mezzo la gara toccherà i comuni di Agna e le frazioni Villa del Bosco, Correzzola, Pontelongo e il Ponte sul Brenta. A Piove la carovana dovrebbe transitare tra le 14.30 e le 14.39. il serpentone si dirigerà sulla Sr 516 per poi svoltare, all'altezza dell'ospedale, su via Crociata, per poi proseguire su via Michiel e sboccare in via Roma. Da via Mazzini, uscirà quindi su Corte e Ponte sul Brenta per continuare sulla Sp 53, approdando nel Veneziano a Campagna Lupia.