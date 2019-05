Giro d'Italia: passaggio della tappa e arrivo della carovana pubblicitaria nel padovano

Massanzago trepida per il Giro d'Italia che giovedì 28 maggio transiterà in località Sandono e Zeminiana a circa 12 chilometri dal traguardo della 18esima tappa, la Valdaora-Santa Maria di Sala di 220 chilometri. Nel comune si ultimano i preparativi con una grande festa che inizierà alle 15.15 quando la carovana pubblicitaria farà un pit-stop a Sandono portando allegria, colori e tanti gadget insieme ai circa 80 veicoli degli sponsor della corsa rosa.

La giornata

La cronotabella prevede il passaggio dei ciclisti nel padovano tra le 17 e le 17,30 in base alla media che terranno i corridori durante la lunga discesa da Cortina attraverso il Cadore nel bellunese e attraverso la Marca trevigiana prima di concludersi nel veneziano. Le scuole di Massanzago e Trebaseleghe chiuderanno alle 13: gli scolari potranno così gustarsi il passaggio del Giro e le famiglie organizzarsi per andare a prendere i figlie. Le strade che attraverseranno la corsa saranno inibite al traffico veicolare da due ore prima dell'arrivo del gruppo. L'invito a del neo eletto sindaco Stefano Scattolin è quello di presentarsi con una maglietta rosa e di colorare le finestre coi palloncini.

Le strade

"Le strade di nostra competenza territoriale sono interdette al traffico dalle ore 14 alle ore 17.30, le strade interdette al traffico nel territorio di Massanzago sono viale Roma località Sandono, via Cornara (intersezione semaforizzata), via Fracalanza/Zeminianella, via Stradona, via Sant'Angelo. Si evidenzia che la ZI di Massanzago (via Cornara) risulterà pertanto NON raggiungibile (in entrata e uscita) a partire dalle ore 14.00 circa. Le deviazioni più importanti sono previste a Massanzago tra via Roma (SP 31) e via Marconi (SP 34) e a Borgoricco tra via Desman (SP 10) e SP 88 (incrocio semaforizzato)".

I mezzi pubblici e l'autostrada

Variazioni anche per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pubblici a questo link e per quanto riguarda l'autostrada a questo link.