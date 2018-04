Padovani divisi tra il mare e i colli: Sottomarina e Jesolo prese d'assalto, code sulle strade

I padovani hanno scelto sia il mare sia i colli per trascorrere questo 25 aprile. Complice il bel tempo quasi estivo in molti già di prima mattina si sono messi in viaggio verso Sottomarina, Jesolo o nei pressi di Teolo. Moltissimi sono impegnati in grigliate e libagioni varie.

Traffico a rilento

Sull’arteria che porta a Sottomarina in mattinata c’è stato qualche rallentamento dopo la strada dei Vivai. Anche per raggiungere i colli il traffico è stato intenso sia all’altezza del Cineplex di Due Carrare, sia dalla parte di Abano. Non si segnalano particolari problemi alla circolazione che tutto sommato è scorrevole. Qualche coda si potrebbe verificare nel pomeriggio e verso sera per consentire i molti rientri. Traffico regolare sull'A4 in entrambe le direzioni.