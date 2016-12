Giovane mamma di due bambini e architetto muore a 38 anni vinta dalla malattia

Se n'è andata ad appena 38 anni, vinta da un tumore che l'ha strappata all'affetto della famiglia, del marito e dei suoi bimbi piccoli, ma anche delle tante persone che negli anni ne hanno apprezzato l'impegno e la dedizione.

VINTA DAL MALE A 38 ANNI. Giulia Moschini - come riporta Il Mattino di Padova - si è spenta mercoledì. Architetto, si era laureata allo Iuav di Venezia. Coinvolta anche nella politica, nel 2014 si era candidata alle amministrative con il Pd nella lista di Ivo Rossi. Sposata con Mirko Romanato, direttore del centro studi Ettore Luccini, viveva ad Altichiero con il marito e i loro due figli, un bimbo di 5 anni e una bimba di un anno e mezzo.

I MESSAGGI DI AFFETTO. In queste ore, sulla pagina Facebook di Giulia, stanno comparendo tanti messaggi di stima e affetto. Tra questi, c'è anche il ricordo di AltraCittà che ha voluto condividere le foto realizzate dalla 38enne per la cooperativa dei prodotti di cartotecnica e legatoria realizzati in carcere.

L'ULTIMO SALUTO A GIULIA. I funerali saranno celebrati in Duomo venerdì alle 11.