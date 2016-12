Lutto nell'imprenditoria termale: è morta Giulia Zanettin dell’hotel Terme delle Nazioni

Giulia Zanettin, titolare dell’hotel Terme delle Nazioni di Montegrotto, figura storica della sezione Terme e turismo di Confindustria Padova di cui è stata tra le fondatrici e che ha guidato dal 2005 al 2009, ricoprendo in seguito la carica di vicepresidente, è morta martedì, all'età di 62 anni, a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo.

IL RICORDO DI CONFINDUSTRIA. "Siamo profondamente scossi - il commento del presidente della sezione Terme e turismo di Confindustria Padova, Riccardo Ruggiero - la notizia della prematura scomparsa di Giulia Zanettin colpisce la nostra associazione e tutti gli imprenditori turistici di Confindustria Padova di cui Giulia è stata per anni la trascinatrice con energia straordinaria. Il dolore per la sua morte è grande. Esprimo al marito e ai figli di Giulia la solidarietà e la vicinanza mia personale e di tutta la Sezione. Pur avendo grande personalità e leadership nel territorio – ricorda Ruggiero – Giulia non è mai stata una solista, ma ha sempre posto queste sue caratteristiche al servizio della squadra, dei colleghi e del territorio, mettendosi in prima linea nelle battaglie per riportare in alto il turismo termale e il brand euganeo. Il suo è stato vero spirito associativo, non privo di critica e di franchezza, ma sempre attento a salvaguardare il valore assoluto del mettere a fattor comune interessi e obiettivi".

IL CORDOGLIO DI SORANZO. "Ancora non posso credere che Giulia non ci sia più - dice addolorato il presidente della Provincia di Padova, Enoch Soranzo - un'amica cara e speciale, un'albergatrice entusiasta e lungimirante, che tutti gli imprenditori turistici hanno potuto apprezzare non soltanto negli anni della sua presidenza alla sezione Terme e turismo di Confindustria Padova, ma anche come figura di riferimento per l'intero territorio termale. Con sempre grande passione ed energia si è battuta per rilanciare un'area che ha vissuto una profonda crisi, sostenendo con convinzione idee innovative e quello spirito aggregativo che rappresenta l'unico strumento utile a superare i momenti più bui. La sua visione strategica ha trovato positiva realizzazione nel grande progetto di Consorzio Veneto Acqua e Terme, che oggi rappresenta un valido punto di riferimento del marketing e della presenza nelle più importanti fiere internazionali della specificità termale euganea. Giulia mancherà tanto a tutti, in particolare al marito e ai due figli, cui va tutto il mio affetto e le condoglianze più sentite, anche a nome dell'amministrazione che rappresento".