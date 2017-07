Sindaco e Giunta si tagliano l'indennità a favore di iniziative contro violenza sulle donne

La Giunta Giodani riunitasi mercoledì pomeriggio a Palazzo Moroni, ha deliberato, su proposta del sindaco di confermare la decurtazione del 10%, rispetto all'importo stabilito, delle indennità dello stesso sindaco, del vicesindaco, del presidente del consiglio comunale e di tutti gli assessori. Le risorse ricavate dalla minore spesa, su base annua, saranno destinate,nei settori competenti, a sostenere e ampliare i progetti che rientrino nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. La delibera è già immediatamente operativa.

ETICA E DI MORALE. "Durante i mesi della campagna elettorale ho potuto verificare come la violenza sulle donne, psicologica e fisica sia un emergenza anche per la nostra comunità - commenta il sindaco Sergio Giordani - il contrasto e la prevenzione a queste violenze, così come l'aiuto e il supporto alle donne e ai bambini che sono vittime di queste situazioni è un tema che mi sta molto a cuore. È intollerabile che tra città e provincia siano circa 900 le donne che ogni anno sono coinvolte in questa vicende ed è ancora più grave che circa un terzo di loro abbia figli minori, a loro volta vittime innocenti di queste situazioni. Dobbiamo non solo condannare, come è giusto e doveroso queste vicende, ma anche operare concretamente sia per prevenirle che per aiutare le donne e i bambini che loro malgrado le subiscono. Per me è una questione di etica e di morale. Sono molto contento di aver condiviso assieme al vicesindaco e tutti gli assessori la decisione di tagliare le nostre indennità del 10% e di aver unanimemente scelto di destinare queste risorse a questa battaglia di civiltà".