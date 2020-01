L'Arma saluta il capitano Canoci: va in pensione il comandante del Nucleo informativo

Si è conclusa lunedì 27 gennaio la brillante carriera del capitano Giuseppe Canoci, comandante del Nucleo informativo del comando provinciale fin dal settembre 1999.

Carriera

Originario di Bari ma da trentacinque anni a Piove di Sacco, pochi giorni dopo il suo sessantesimo compleanno il capitano è andato in pensione lasciando con un affettuoso saluto tutti i colleghi dell'Arma padovana. Diplomato ragioniere e laureatosi a Siena in scienze dell'amministrazione nel curriculum di operatore giudiziario, nel 2013 ha ottenuto un master di cerimonista all'Ancep. L'arruolamento nell'Arma risale al settembre 1980. Nel Padovano ha cominciato la sua carriera come capo equipaggio del Norm di Piove di Sacco, per poi diventare comandante della squadra di polizia giudiziaria e successivamente maresciallo addetto al Nucleo operativo di Padova. Negli ultimi vent'anni ha invece ricoperto il prestigioso incarico di comandante del Nucleo informativo provinciale.

Riconoscimenti

Numerosi gli attestati di merito e riconoscimenti, tra cui la Medaglia militare d'oro al merito di lungo comando dal ministero della Difesa e la Croce d'oro per anzianità di servizio. Dal 2013 è insignito dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica e l'anno successivo ha ricevuto l'attestato al merito del lavoro. In ambito umanitario ha ricevuto i titoli di Cavaliere d'ufficio del Sacro militare ordine costantiniano di san Giorgio e di Cavaliere dell'Ordine equestre del santo Sepolcro di Gerusalemme.