Festa della donna, un omaggio nel verde giocando gratuitamente lo sport del golf

Da anni PlayGolf54, gruppo che riunisce tre club dei Colli Euganei, il Golf della Montecchia, il Golf Frassanelle e il Terme Galzignano Course, dedica molta attenzione alle donne, con iniziative riservate al mondo femminile, eventi, convegni internazionali e giornate di open day, guidate proprio da una delle donne simbolo del golf, Giulia Sergas, tra le prime sportive nella storia a portare questo sport alle Olimpiadi. Per la Festa della Donna lancia quindi l’appuntamento gratuito al Golf della Montecchia di Selvazzano PORTA UN’AMICA, per provare in compagnia lo sport del golf e dedicarsi del tempo nel meraviglioso parco, fuori dalla frenesia di tutti i giorni, sottolineando quanto questo sport sia oggi davvero accessibile a tutti gli appassionati.

La giornata

Basta un abbigliamento comodo e i maestri della Montecchia Golf Academy saranno a disposizione dalle 13 alle 16 per seguire tutte le ospiti, fornendo l’attrezzatura utile e assistendole nella scoperta di questo sport fatto di concentrazione, energia e tanto divertimento. Il golf è l’unico sport a considerare le differenze per permettere sfide a ogni livello, anche fra uomini e donne, condividendo la stessa passione e lo stesso divertimento nel più totale fair play. Infatti, non prevede in realtà né avversari né arbitri perché la vera sfida è contro il percorso e the spirit of the game, promuove il più totale rispetto delle regole e dei compagni di gioco. Il golf è per sua natura una disciplina che non divide, ma unisce.

I vari progetti

L’attenzione per le ladies di PlayGolf54 comincia dalle squadre junior dove la rappresentanza in rosa non solo è molto numerosa ma sta dando grandi soddisfazioni a livello internazionale iniziando proprio dall’U.S. Kids Venice Open per il ranking mondiale, passa per il progetto “Girls for Golf” la formazione professionale in inglese nel settore golfistico, si consolida nella Giornata Mondiale del Golf al femminile il 4 giugno e arriva all’evento promosso proprio da Giulia Sergas “Women vs Men” per far riflettere sulla valorizzazione delle potenzialità e delle differenze tra donne e uomini, nello sport ma anche nella vita. Un modo per portare nel percorso di gioco anche l’attenzione alle pari opportunità sensibilizzando anche il mondo maschile. La giornata si concluderà alle 18.30 con la presentazione del programma e delle opportunità dedicate a tutte le giocatrici e il calendario di gare del Montecchia Ladies Team.