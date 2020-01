"Golosi di Natura", la gelateria di Gazzo vince a Rimini il premio come miglior gelateria d'Italia

Il premio per il miglior Gelato Gastronomico ad Antonio Mezzalira. Competente, appassionato e incessante sperimentatore, nella sua gelateria Golosi Di Natura di Gazzo (PD) ha da tempo sbaragliato i labili confini tra dolce e salato, con proposte che giocano con ortaggi, frutta, formaggi e spezie per gusti gastronomici davvero intriganti e di grandissima piacevolezza.

Premi

«Ricevere per il quarto anno consecutivo - ha dichiarato Antonio Mezzalira - i tre coni del gambero rosso è stata per me una bella emozione, un premio non scontato, che dimostra come la continua ricerca della qualità e della professionalità in un locale come golosi di natura fa sicuramente la differenza».

Gelato

Antonio Mezzalira, chef prima e gelatiere poi, ha vinto l’Oscar mondiale della gelateria al MIG di Longarone nel 2008. Docente di gelateria presso la “ Gelato Master school” di San Marino, da poco ha iniziato la sua docenza presso il “ Master della cucina italiana”, scuola coordinata dagli Alajmo presso l’esac di Creazzo, in provincia di Vicenza; non và tralasciato il suo ruolo di contributor per riviste di settore, per le quali scrive ricette e tiene rubriche di gelateria.