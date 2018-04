Goodbike Padova celebra la festa della bicicletta con la nuova card Easy18

GoodBike Padova presenta la nuova convenzione per chi ha compiuto 18 anni, EASY, pensata per ragazzi e ragazze da poco maggiorenni che vogliono iscriversi per la prima volta al servizio di bike sharing GoodBike Padova al costo di 18 euro anziché 25 euro.

Easy 18, prezzo agevolato



Compiere 18 anni ha già di per sè diversi vantaggi ma, da quest’anno, ci pensa GoodBike Padova ad aggiungere una cosa in più alla lista dei motivi per cui i giovani padovani potranno essere felici: a partire da giovedì 5 aprile chi ha compiuto 18 anni può usufruire delle biciclette del bike sharing di Padova ad un prezzo agevolato. Si tratta di EASY18, l'ultima convenzione di GoodBike Padova rivolta direttamente ai giovanissimi. EASY sarà disponibile a partire dal 5 Aprile – al costo di 18 euro - presso lo store GoodBike Padova di Via Altinate 70 e online. Per l’acquisto online, è necessario scrivere a convenzioni@bicincitta.com: inoltra copia della tua carta di identità o del tuo codice fiscale e riceverai il codice promozionale per procedere all’acquisto. E con 5 euro in più è possibile includere nell’abbonamento anche l’assicurazione RCT. EASY avrà le stesse caratteristiche di un normale abbonamento annuale, lo stesso regolamento e gli stessi criteri di utilizzo.Il lancio della convenzione EASY sarà supportato da una campagna out of home nella città di Padova e sui canali social presidiati da GoodBike Padova, Facebook, Twitter e Instagram.

Festa della bici



Il Comune di Padova in occasione della manifestazione "Vivi la città senza l’auto" ha organizzato - per domenica 8 Aprile - la Festa della Bicicletta "Bici e cultura 2018". Un ricco programma di eventi in tutta la città vedrà protagonista la bicicletta. Numerose le iniziative alle quali partecipare da "Padova pedala" a "Padova nel Rinascimento" fino alla "Caccia al Tesoro in bicicletta". Per l’occasione GoodBike Padova sarà presente con uno stand in Prato della Valle dove sarà possibile usufruire di numerose promozioni: l’abbonamento giornaliero potrà essere acquistato al costo di 5 euro invece di 8 euro; acquistando o rinnovando un abbonamento annuale saranno omaggiati 3 euro di credito aggiuntivi; nuova convenzione Easy GoodBike Padova, il bike sharing della città di Padova rappresenta la forma di

spostamento urbano più conveniente perché si risparmiano tempo e denaro, si

guadagna in salute e si rispetta l’ambiente.