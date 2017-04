Grafica Veneta si aggiudica la commessa: stamperà il Wisden, l'almanacco del cricket

Dopo oltre 150 anni di storia, l'antologia del cricket è stata commissionata fuori dai confini del Regno Unito e precisamente a Trebaseleghe dove ha sede "Grafica Veneta". La stamperia padovana si è infatti aggiudicata la commessa per le tirature di Wisden Almanack, l'almanacco del cricket lo sport inglese tra i più conosciuti e seguito del mondo. Un tomo che nel tempo è diventato un pezzo da collezione e le copie originali hanno battuto prezzi all’asta di oltre 200.000 sterline.

VANTO. L'album realizzato in tre versione main edition, pocket e large è un concentrato storico di partite corredato dai profili dei migliori giocatori oltre ovviamente le cronache degli eventi più significativi relativi ai vari livelli di competizione. "Inutile dire che scegliere di stampare un volume così importante per milioni di tifosi sia per noi motivo di vanto - spiega Fabio Franceschi patron della tipografia dei best seller - a vincere in campo è la grande professionalità dei miei collaboratori, la squadra migliore del campionato dell’editoria".