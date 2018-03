Gran fondo città di Padova, domenica di traffico paralizzato in città: FOTO E VIDEO

La Gran Fondo città di Padova partita domenica 25 marzo alle 9 ha coinvolto numerosi cittadini che hanno approfittato del tempo clemente per godersi qualche ora fuori casa.

Problemi viabilità

Contemporaneamente, però, nono sono mancati i disagi alla circolazione segnalati a più riprese dai cittadini esasperati che in alcuni punti della città, in particolare nella tarda mattinata, hanno dovuto attendere anche mezz'ora e più per potere uscire dall'imbottigliamento. Situazioni critiche in particolare in zona strada Battaglia e in zona via Carducci dove le lunghe code hanno impedito il normale fluire della circolazione.

Gran fondo città Padova

La gara si snodava per tutta la provincia di Padova: dal centro città, in particolare nel suo cuore, Prato della Valle, fino ai Colli e alla zona termale. Due i percorsi affrontati dai ciclisti: uno medio e uno lungo. Ristoro finale proprio in Prato.

Il traffico VIDEO:

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati