Spende venti euro, e ne "guadagna" 2 milioni: Gratta e Vinci da record nel Padovano

Volete trasformare venti euro in due milioni di euro? "Basta" citofonare alla Dea Bendata. Per informazioni rivolgersi a chi ne ha appena avuto la riprova: maxi-vincita nel Padovano con un Gratta e Vinci della serie "MaxiMiliardario".

La vincita

Il biglietto fortunato è stato venduto - come riporta il Gazzettino - nella serata di venerdì 22 febbraio al bar Centrale di Rubano. E per una volta si conosce anche il vincitore: si tratta di un operaio, padre di tre figli e cliente abituale, il quale dopo aver trovato la cifra faraonica abbinata al numero 39 si è subito recato dai gestori per mostrare il Gratta e Vinci da record, ha lasciato (ma in gran segreto) un giro da bere agli avventori del locale ed è corso a casa a condividere la vincita con la famiglia. Chissà che festa...