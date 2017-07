Tragedia Grenfell Tower, Gloria Trevisan è tornata a casa: oggi l'ultimo saluto

Martedì, il corpo di Gloria Trevisan, 27enne di Camposampiero morta nel rogo della Grenfell Tower di Londra la notte del 14 giugno scorso mentre si trovava con il suo fidanzato Marco Gottardi, è tornato a casa. Ad attenderla all'aeroporto di Venezia c'erano mamma e papà, accompagnati dal parroco don Claudio Bosa e dal sindaco Katia Maccarrone.

FUNERALE. Mercoledì pomeriggio alle 17, nella chiesa di San Piero a Camposampiero, verrà dato l'ultimo saluto alla giovane padovana. Al funerale sono attesi il vice prefetto di Padova, il governatore Luca Zaia, l'assessore regionale Roberto Marcato, amministratori del territorio e tantissimi amici. Al lutto partecipa anche la comunità: commercianti ed esercenti di Camposampiero, terranno le serrande abbassate. Mercoledì infatti, nel Comune dell'Alta è stato dichiarato il lutto cittadino: le bandiere del Municipio saranno a mezz'asta e non ci sarà alcuna manifestazione pubblica.

GLORIA E MARCO SONO MORTI

ULTIMO SALUTO. Sulla bara di Gloria è stato steso il tricolore. L'arrivo in Duomo intorno alle 14.30 e alle 20.30 la veglia per i due ragazzi morti abbracciati lo scorso 14 giugno. Intorno alle 12 di mercoledì è atteso anche l'arrivo del corpo di Marco Gottardi, il fidanzato di Gloria. Per tutta la mattinata e nel pomeriggio dalle 15 in poi resterà allestita la camera ardente per consentire a tutti di dare l'ultimo saluto a Gloria.

ALL'ESTERO PER LAVORARE. Gloria e Marco, 27 anni lei, 28 lui, erano partiti per Londra pochi mesi fa con l'intenzione di misurarsi nel mondo del lavoro. Belli, pronti, preparati. Laureati allo Iuav con successo. "Finalmente aveva trovato un buon lavoro e una buona paga", ha spiegato il padre di Gloria Trevisan ai cronisti giovedì mattina davanti alla sua abitazione di Camposampiero, prima di chiudersi nel silenzio.

L'ULTIMA TELEFONATA. La figlia era riuscita a salutare i propri cari all'ultimo momento, ringraziandoli per quanto hanno fatto per lei. Anche Marco Gottardi al momento dell'arrivo delle fiamme e del fumo era al telefono con i genitori, riuscendo a esprimere tutto il proprio affetto e tentando di tranquillizzare la fidanzata e la propria madre. Poi le linee sono saltate.