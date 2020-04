Grigliata, musica e festa nonostante i divieti: intervengono le forze dell'ordine in via Trieste

Nel primo pomeriggio di domenica 5 aprile, sono arrivate sulla linea del 113, diverse segnalazioni da parte di cittadi che denunciavano una festa in atto nel condominio di via Trieste civ.6.

Festa

Sul posto diverse pattuglie della Sezione Volanti, una squadra del Reparto Mobile e un equipaggio della Digos i quali hanno appurato che effettivamente era in corso una grigliata tra 12 ragazzi, accompagnata con tanto di musica ad alto volume. Questo avveniva nonostante le prescrizioni anti assembramento in atto. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti e li hanno sanzionati per violazione delle disposizioni governative anti Covid-19 , allontanando i non residenti.

