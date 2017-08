"Salute gratis" per tutti: ripartono le iniziative del "Gruppo cammino di Agna"

Il Comune di Agna con propria delibera di giunta del settembre 2017, aveva aderito al progetto denominato “GRUPPO CAMMINO” proposto dall’Ulss Euganea Dipartimento Area Prevenzione Servizio Educazione e Promozione della Salute. L’attività è rivolta in particolare alle persone rientranti nell’età adulta e della terza età, al fine di contrastare patologie come l’obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari e che ha come obiettivo la lotta alla sedentarietà con la promozione dell’attività fisica. La letteratura più recente dimostra che l'attività fisica regolare è associata ad una vita più sana e più lunga. Le persone fisicamente attive hanno meno rischi di ammalarsi per malattie cardiovascolari e altre malattie cronico degenerative come tumori, diabete, obesità.

LE ATTIVITA'

L’attività si divide in un gruppo del mattino denominato “passo dolce” ed uno della sera denominato “passo veloce”. A settembre i due gruppi ripartono. Il gruppo del mattino avviato in ottobre scorso e che conta oltre 40 iscritti, è al lunedì e giovedì mattina. Il gruppo della sera avviato lo scorso marzo, si fa ogni martedì sera e giovedì sera a partire dalle 20:45. Per entrambi il ritrovo è davanti alle scuole elementari, percorso dura circa un’oretta per circa 5,5 km di tragitto.

A COSTO ZERO

“I Gruppi di Cammino ad Agna hanno avuto un successo oltre a qualsiasi aspettativa, con grande risposta da parte dei nostri cittadini – commenta soddisfatto il sindaco Gianluca Piva. Le camminate proposte in partnership con l’Ulss sono salutari per il benessere psico-fisico – continua Piva – e di sicuro sono attività motoria efficaci, semplici, economiche e alla portata di tutti. In tal modo riusciamo ad offrire ai Cittadini di Agna ma anche dei paesi limitrofi salute a costo zero. E’ un progetto che ho fortemente voluto per il nostro paese e che riproponiamo anche per il 2017/2018 – conclude il Sindaco Piva - data la sua preziosa valenza socio-sanitaria ma è un modo anche per riconquistare le nostre piste ciclabili e per far apprezzare il nostro territorio. Per informazioni rivolgersi in Comune o cell. 3488827378”