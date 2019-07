Guardia di finanza e Arpav insieme per contrastare i traffici illeciti sui rifiuti

Mettere in comune competenze, elaborare strategie, sviluppare piani d'azione coordinati. Il tutto per incrementare la lotta al traffico illecito di rifiuti.

L'incontro

É il cuore della sinergia che lega la guardia di finanza di Padova e l'Arpav, che giovedì 11 luglio hanno organizzato un incontro per fare il punto della situazione. Protagoniste le forze di polizia giudiziaria, impegnate a confrontare le reciproche competenze e capacità per individuare possibili strategie operative per il futuro, da impiegare concretamente. I controlli sul territorio verranno dunque incrementati, seguendo da vicino i percorsi delle varie tipologie di rifiuti, gli enti e le aziende che li trattano e le operazioni di smaltimento. Massima attenzione anche sul loro trasporto, inclusi quelli tossici e pericolosi. Arpav in questo senso sta collaborando anche con la polizia stradale con cui a giugno ha organizzato una serie di verifiche concentrate lungo l'autostrada A4 che hanno portato a scoprire come la metà dei trasporti di rifiuti effettuati su gomma lungo le strade padovane presenti irregolarità.