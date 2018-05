Zona stazione: da gennaio 82 gli interventi della Guardia di Finanza

Sul tema del degrado e spaccio in zona stazione, interessanti dati delle azioni che la Guardia di Finanza di Padova ha portato a termine in quell'area.

Da gennaio

Da gennaio di quest'anno, proprio in quelle zone (la stessa stazione, via Cairoli, via Trieste, via Valeri e piazzale Boschetti) la Guardia di Finanza ha eseguito ben 82 interventi. Azioni che hanno portato al sequestro di quasi 7 kg di droga, per la maggior parte marijuana. Compiuto anche 1 arresto, 3 invece i denunciati a piede libero mentre invece sono 9 le denunce a carico di ignoti. Sono inoltre stati segnalati alla Prefettura ben 70 consumatori.

La prefettura

Dopo che nella giornata di venerdì 4 maggio una nota della prefettura aveva chiarito che le azioni messe in campo contro la criminalità hanno sortito l'effetto di far calare i reati, i dati della Guardi di Finanza confermano lo sforzo che le forze dell'ordine stanno compiendo per rendere sempre meno problematica quella specifica area della città.