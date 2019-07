Guasto condotte idriche in via Montà. Aps: «Stiamo risolvendo»

Alle 10 di sabato 20 luglio, su una condotta da 200 mm che distribuisce l'acqua alla zona di via Montà c'è stato un guasto. La causa, probabilmente, una nuova giuntura a un tubo nuovo finito di posare venerdì 19 luglio ha provocato una differenza di tensione della parte di condotta vecchia a valle, che ha ceduto, circa a 15 metri. Da Aps fanno sapere: «Stiamo lavorando e contiamo di risolvere il problema entro oggi pomeriggio. Stimiamo che possano non avere l'acqua (o acqua con pressione più bassa) una ventina di famiglie lungo via Montà».