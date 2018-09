Controlli stradali notturni contro l'abuso di alcol, denunciato un giovane operaio

La verifica dell'alcoltest è stata fatale per un giovane padovano, scoperto alla guida dopo aver alzato il gomito e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I valori

Il controllo è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Legaro. Tra le diverse automobili fermate dai carabinieri della stazione locale lungo la via Romea, anche la Fiat 500 di un operaio residente a Bovolenta. Al 25enne sono stati controllati i documenti e i militari hanno deciso di sottoporlo all'alcoltest, che ha dato esito positivo. 0,85 grammi di alcol per litro di sangue, il valore registrato. Quasi due volte superiore al limite di legge fissato a 0,5 g/l, sufficiente a far guadagnare al ragazzo una denuncia.