L'alcoltest non perdona: denuncia e multa per un operaio ubriaco alla guida

Nottata da dimenticare per un operaio, che si è visto ritirare la patente dopo una serata con qualche bicchiere di troppo.

I fatti

L'alcoltest non mente e non ha lasciato scampo a un 49enne di Arzergrande. Martedì notte l'uomo era a bordo di una Lancia Y quando, in via Leonardo da Vinci nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco è incappato in un posto di blocco. I carabinieri hanno alzato la palette e chiesto i documenti, accorgendosi che qualcosa nel comportamento dell'operaio era strano. Gli hanno fatto soffiare nell'etilometro e il responso non ha lasciato spazio a dubbi: 2,27 grammi di alcol per litro di sangue. Quasi cinque volte oltre il limite di legge. Una valore decisamente troppo alto per mettersi al volante rischiando l'incolumità propria e altrui. Immediata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e conseguente multa.