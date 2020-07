Bassa padovana, raffiche di denunce per autisti ubriachi o sotto l'effetto di droghe

Raffiche di controlli nella Bassa padovana dove i carabinieri della compagnia di Este hanno messo in campo un imponente servizio d'ordine volto a contrastare la guida in stato di ebrezza e quella sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. In particolare, sono state denunciate cinque persone per reati connessi alla droga e altre per guida in stato di ebbrezza o senza patente.

I fatti

Tra sabato 11 e domenica 12 luglio i carabinieri hanno effettuato diversi controlli nelle cittadine della Bassa padovana. Ad Este un 51enne di Montagnana, fermato in auto, è stato trovato in possesso di 6,1 grammi di cocaina, un fatto che gli è costato una denuncia per detenzione a fini di spaccio. Ma non è finita qui perché il 51enne ha rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici quindi gli è stata ritirata la patente. Una patente falsa, invece, l’aveva un ragazzo romeno di 25 anni che guidava in via delle Industrie e, sempre a Este, un 31enne di Badia Polesine è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanza stupefacente: a bordo dell’auto aveva due involucri di cocaina, per un totale di 2,4 grammi. Gli è stata inoltre ritirata la patente. Stessa sorte per un 27enne di Vighizzolo d’Este che aveva con sé 4 grammi di cocaina. Un altro segnalato per uso personale di sostanze è stato rintracciato a Montagnana: è un 21enne del posto che aveva 2 grammi e mezzo di marijuana. Sempre a Montagnana è stato denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica un 28enne di Noventa Vicentina: ha rifiutato di eseguire i test e gli è stata ritirata la patente. Per lo stesso reato è stato denunciato un 48enne di Vighizzolo, mentre a Ospedaletto Euganeo un romeno di 44 anni è stato trovato alla guida ubriaco. Dato che non ha voluto fare l’alcol test gli è stata ritirata la patente.