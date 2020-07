Sorpresa alla guida ubriaca, rifiuta le analisi in ospedale e insulta i carabinieri: denunciata

Colta a guidare con un tasso alcolemico troppo alto, è stata invitata dai carabinieri a fare delle analisi ematiche in ospedale. E lei ha risposto insultandoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio una 25enne di Monselice è stata fermata dai carabinieri di Abano Terme mentre percorreva via Appia Monterosso. Ad un primo sguardo è stato chiaro ai carabinieri che la ragazza aveva bevuto un po’ troppo e forse aveva anche assunto qualche droga. L’alcol test, infatti, ha registrato un valore di 0,77 g/l e quando le è stato detto di sottoporsi a delle analisi ematiche presso il policlinico di Abano, ha cominciato a insultare pesantemente i carabinieri. È stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e per guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.