Ubriaco, semina il panico alla sagra travolgendo transenne e auto

Non solo nel weekend: gli automobilisti indisciplinati in provincia di Padova sono tanti, come testimoniano le due denunce di ieri.

Paura in fiera

Aveva decisamente alzato il gomito un 60enne di Rossano Veneto che lunedì pomeriggio ha creato scompiglio alla sagra di Arsego. L'antica fiera che taglia il traguardo dell'edizione numero 271 è frequentatissima da famiglie e bambini e anche ieri pomeriggio il piazzale con le giostre del luna park era gremito. Attorno alle 15 il vicentino ha recuperato l'auto che aveva lasciato a pochi metri in un parcheggio, o almeno ci ha provato.

Una carambola tra la gente

Salito a bordo ha ingranato la marcia, ma la scarsa lucidità lo ha fatto finire prima addosso alle transenne e poi su un altro veicolo in sosta. Fortuna ha voluto che non travolgesse nessuno, ma la scena e i danni non sono passati inosservati ai presenti. Il 60enne è ripartito e i testimoni hanno avvisato i carabinieri fornendo una descrizione e il numero di targa. Nel tardo pomeriggio l'uomo è stato individuato e denunciato per guida in stato di ebbrezza dai militari di Gazzo.

Vizietto di lunga data

Era sobrio il giovane friulano fermato a Carmignano di Brenta e scoperto alla guida senza la patente. Ma non è stata una semplice dimenticanza: il titolo di guida non lo ha mai conseguito. Nessun corso, nessun esame, addirittura era già stato multato perché pizzicato al volante nonostante abbia da poco 18 anni. Eppure ha continuato a guidare. Ieri il ragazzo è incappato in un controllo stradale dei carabinieri e la verità è venuta a galla quando gli hanno chiesto patente e libretto. Il giovane, di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato.