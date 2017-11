Guida Michelin 2018, tre i padovani stellati: dalla famiglia Alajmo alla cucina Siviero

Polvere di stelle nel Padovano. Nuove conferme arrivano dalla pubblicazione della Guida Michelin 2018, presentata nei giorni scorsi al teatro Regio di Parma. 356 i ristoranti italiani omaggiati, un dato in crescita rispetto ai 343 dell'edizione precedente; 30 i veneti: uno a tre stelle, 3 a due stelle, 34 a una stella.

FAMIGLIA ALAJMO.

Brillano il ristorante Le Calandre di Rubano, tre stelle dal 2003, e La Montecchia di Selvazzano, una stella dal 2010, entrambi gestiti dalla famiglia Alajmo. "Grazie alla nostra famiglia estesa di oltre 200 persone per averci aiutato a mantenere un totale di 5 stelle Michelin dal 2012" - si legge sulla pagina Facebook di Max e Raf Alajmo, chef e ceo dell'omonimo gruppo. Soddisfazione condivisa nella pagina social del ristorante di Selvazzano:" Un grazie a tutta la squadra!". Tra i successi della famiglia Alajmo anche il Gran Caffè Quadri di Venezia, una stella dal 2012.

LAZZARO 1915.

Per il sesto anno consecutivo è arrivata la stella Michelin anche al ristorante Lazzaro 1915 di Pontelongo gestito dai fratelli Piergiorgio e Daniela Siviero : fratelli e soci con una genetica passione per l'ospitalità e una lunga storia di ristorazione alle spalle. "Un abbraccio a tutti i colleghi insigniti e riconfermati - scrivono sulla pagina Facebook del locale stellato - Un augurio speciale a tutti quei folli sognatori che, come noi, dedicano con concretezza ad un mestiere così prezioso il loro tempo migliore".

ZAIA.

Ad applaudire i successi dei ristoratori veneti anche il governatore Luca Zaia: "La Guida Michelin 2018 ha riconosciuto ancora una volta l'eccellenza del Veneto nel campo della ristorazione, premiando 38 "top chef" che si distinguono per prestigio, qualità, genio e creatività. L’identità di un territorio si declina non solo attraverso i suoi prodotti, ma anche nelle mani e nella passione di chi li sa preparare ed offrire. Il Veneto si riconferma regione leader nella ristorazione, con una particolare e straordinaria capacità di attrazione in particolare verso i giovani chef".