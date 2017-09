Guida la Vespa in due senza revisione, assicurazione e patente: denunciato

Stavano attraversando la città a bordo del loro scooter quando la polizia li ha fermati per un controllo di routine.

DENUNCIATO E MULTATO.

Attorno alle 19.40 in via San Micheli i due uomini erano in sella a una Vespa 125, quando si sono fermati all’alt delle forze dell’ordine. Il motorino è risultato senza copertura assicurativa rca e senza revisione. Il mezzo è stato sequestrato. Denunciato il conducente: l’uomo guidava per non avendo la patente, per lui è scattata anche la multa.