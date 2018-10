Automobilista recidivo, di nuovo al volante senza patente e con la droga

A ventiquattr'ore dal controllo che ha portato a otto denunce e avviato quattro irregolari all'espulsione, l'attività dei carabinieri nelle zone “rosse” della città continua a dare i suoi frutti.

Droga e nomi falsi

Sono altre tre le persone denunciate, stavolta per spaccio, guida senza patente e false dichiarazioni. A finire nei guai durante le verifiche a tappeto che hanno impegnato i militari tra Stanga, Arcella e stazione dei treni, sono due italiani e un tunisino di 50, 51 e 18 anni. I carabinieri di Padova insieme alla Compagnia di intervento operativo di Mestre, hanno controllato un 50enne di Riese Pio X, scoperto con addosso 6 flaconi di metadone che si ritiene fosse venuto in città per rivendere. La denuncia è toccata anche a un tunisino 18enne irregolare, che ha fornito ai militari un nome falso ma è stato smascherato e verrà espulso.

Un furbetto della patente

I controlli si sono concentrati anche sugli automobilisti, tanto che un 51enne di Pordenone è stato pizzicato a bordo della sua Ford Fiesta senza la patente. Il motivo è stato presto chiaro: il documento gli è stato revocato perché già due volte lo avevano beccato per lo stesso motivo. Oltre alla denuncia con l'aggravante della recidiva, è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore di droga, perché aveva con sé un grammo di eroina e mezzo grammo di cocaina. Lo stupefacente, come pure il metadone, è stato tutto sequestrato.