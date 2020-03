Patente taroccata e revisione scaduta: 5500 euro di multa per un padovano indisciplinato

Un salasso da 5500 euro di multa e la denuncia per falsificazione di documento. Sono questi i provvedimenti emessi nei confronti di un pakistano di 23 anni, residente a Galliera Veneta e regolare in italia. A riportalo è VicenzaToday

Patente contraffatta

L'uomo era alla guida di una Peugeut 407 con a bordo due connazionali e un cittadino indiano quando, nel pomeriggio di domenica, è stato fermato da una pattuglia delle volanti in viale Risorgimento a Vicenza. Agli agenti il 23enne ha esibito una patente ceca visibilmente contraffatta, alla quale aveva incollato sopra una sua foto. Dopo i controlli gli uomini della questura hanno denunciato per falso materiale e multato il pakistano. La sanzione per guida senza patente è lievitata in quanto l'ato era anche senza revisione e aveva un faro e uno specchietto rotto. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.