Guida senza patente e nasconde una spranga: denunciata una giovane donna

Era alla guida del proprio veicolo senza la patente che non aveva mai conseguito e nascondendo all'interno dell'abitacolo un bastone di circa 90 centimetri.

Denucia e blocco

L'episodio si è verificato verso l'1 della notte tra sabato e domenica a Campodoro in via del Municipio dove i carabinieri di Mestrino hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti a offendere una padovana di 29 anni che aveva nascosto all'interno della sua Fiat Punto la spranga. L'oggetto è stato sequestrato. La donna per altro è risultata sprovvista di patente dato che non l'aveva mai conseguita. Il veicolo che era privo di assicurazione è stato bloccato e affidato a una ditta per il soccorso stradale.