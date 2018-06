Giovane ubriaco causa un incidente. Le analisi confermano, tasso alcolemico alle stelle

Ancora una denuncia per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un incidente: la morsa dei controlli si stinge attorno agli automobilisti indisciplinati grazie alle analisi mediche sempre più precise.

La vicenda

Dopo le sanzioni di ieri, due a Campodarsego e una nel Piovese, è toccato ancora una volta a un guidatore dell'Alta fare i conti con i controlli stradali per contrastare l'abuso di alcol. A finire nei guai un 28enne di origine romena ma residente a Zero Branco, che lo scorso 13 maggio è rimasto coinvolto in un incidente autonomo nel comune di Trebaseleghe. Quando sul luogo dell'impatto sono arrivati i carabinieri di Camposampiero per i rilievi, si sono resi conto che il giovane era alterato e hanno predisposto una serie di esami. I risultati gli hanno dato ragione: il ragazzo guidava dopo aver alzato il gomito, con un tasso di ben 2 grammi di alcol per litro di sangue, quattro volte più del consentito, ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.