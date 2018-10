Tasso alcolemico tre volte oltre al limite di prima mattina: denuncia e ritiro della patente per un 23enne

Di prima mattina. E scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza: guai per un operaio 23enne, "pizzicato" dai carabinieri.

I fatti

La cosa che più balza agli occhi è che il tutto è successo nella mattinata di sabato: i carabinieri di Legnaro hanno fermato il giovane (al volante della sua Lancia Y) a Saonara, in via dei Vivai. La sorpresa nel momento dell'alcoltest: il 23enne aveva un tasso alcolemico pari a 1.58 gr/l, ovvero di oltre tre volte superiore al limite consentito. Ed è scattato il ritiro della patente.