Mattanza di ubriachi al volante. Incidenti e controlli in strada, piovono denunce

La scure dei controlli per gli automobilisti che si mettono alla guida anche quando hanno alzato il gomito torna ad abbattersi sul Padovano. Confermate due denunce nell'Alta e una nel Piovese.

Incidenti a Campodarsego

I carabinieri di Campodarsego sono intervenuti per denunciare due persone che nel mese di aprile sono state coinvolte in due incidenti distinti bordo delle rispettive automobili, con un tasso alcolemico nel sangue ben superiore al consentito. Un 47enne del posto lo scorso 24 aprile era stato vittima di uno schianto. Le sue condizioni avevano reso necessario il ricovero in ospedale, dove è stato sottoposto alle analisi per verificare l'assunzione di alcol o stupefacenti. Esito confermato pochi giorni fa, quando ai militari sono stati trasmessi i referti che riportano un valore di 1,74 grammi di alcol per litro di sangue nel corpo dell'uomo al momento dell'impatto. Immediata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, stessa sorte toccata a una 26enne. La ragazza, residente a Loreggia, è stata protagonista di un'uscita di strada autonoma il 29 aprile. Anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri di Campodarsego, per accertare le cause che avevano portato la Opel della donna a schiantarsi contro un palo lungo la carreggiata. Il risultato dell'alcoltest ha segnato 19,96, un dato quasi quattro volte superiore al limite di 0,5 g/l concesso dalla legge. La giovane, come da prassi, è stata denunciata.

Controlli nel Piovese

Episodio analogo anche nel Piovese, dove i carabinieri di Piove di Sacco hanno fermato per un controllo stradale un furgone Ford Transit con a bordo un 62enne del luogo. La prova del palloncino ha messo nei guai un pensionato, rilevando 0,97 grammi di alcol per litro di sangue. In questo caso fortunatamente nessun incidente, ma per il conducente è ugualmente scattata la denuncia.