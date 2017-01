"Beccato" alla guida in stato d'ebbrezza: 22enne denunciato dai carabinieri

Nella notte tra venerdì e sabato, un 22enne di Dolo, in provincia di Venezia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il giovane è stato fermato, ad un posto di blocco dei carabinieri di Legnaro, in via Roma a Saonara.

ALCOLTEST. Il 22enne, operaio, si era messo alla guida della sua Volkswagen Golf dopo avere bevuto qualche bicchierino di troppo. Alle 3.30, però, ha dovuto fermarsi al posto di blocco e soffiare nell'etilometro: tasso di 0,89 grammi per litro. Immediato il ritiro della patente di guida e la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.