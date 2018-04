Ubriaco alla guida con un tasso alcolico cinque volte superiore al consentito

Dopo le verifiche straordinare svolte durante le feste pasquali, anche questo fine settimana numerosi veicoli sono stati controllati dai carabinieri lungo le strade della provincia.

I fatti

Tra gli automobilisti sottoposti all'alcoltest anche M.A., 43enne operaio residente ad Arzergrande. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 aprile l'uomo è stato denunciato in stato di libertà dai militari della stazione di Piove di Sacco dopo essere risultato positivo al test in via Nitriera mentre si trovava a bordo di una Bmw. L'accusa è quella di guida in stato di ebbrezza, poichè l'indagato presentava un tasso alcolemico di 2,55 grammi di alcol per litro di sangue, più di cinque volte superiore al limite di 0,5 g/l previsto per legge.