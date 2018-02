Ubriachi alla guida la domenica notte, un giovane cerca di impedire il controllo

Denunciati due uomini fermati nel corso di due controlli distinti durante il fine settimana. Entrambi avevano nel sangue un livello di alcol superiore al consentito.

I controlli nel Piovese

Nella notte di domenica i carabinieri di Piove di Sacco hanno fermato una Fiat Punto e denunciato il conducente, un 48enne di Pontelongo pizzicato alla guida con 1,75 grammi di alcol per litro di sangue, ben al di sopra del limite di 0,5 consentito dalla legge.

Resistenza ai carabinieri

Nella stessa notte gli uomini del Norm di Padova hanno invece controllato una Mercedes condotta da E.K., 27enne albanese che è stato denunciato, oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche per resistenza. Il ragazzo infatti non voleva in alcun modo permettere ai militari di effettuare i test per rilevare il tasso alcolico, poi risultato di 1,36 grammi per litro di sangue.