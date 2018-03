Pizzicato alla guida ubriaco: nel sangue ha tre volte il livello di alcol consentito

Il quarantenne è stato fermato a Bresseo di Teolo e l'alcoltest ha resgistrato un valore triplo rispetto al limite imposto dalla legge.

Alticcio alla guida

I carabinieri hanno fermato per un controllo stradale in via Euganea Bresseo una Opel Corsa guidata da un uomo di quarant'anni. All'autista i militari hanno chiesto di fare l'alcoltest, risultato positivo con 1,17 grammi di alcol per litro di sague, tre volte superiore al limite di 0,5 g/l. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.