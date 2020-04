Al Duomo col suo Cayenne: marijuana in auto, ritirata la patente e multato per le misure anti-Covid

Domenica amara per un padovano che è stato sorpreso a bordo del suo Suv in zona Duomo con addosso alcuni grammi di marijuana. L'uomo non poteva circolare viste le restrizioni dovute alle misure anti Covid 19 ed è stato anche multato dalla polizia.

Il controllo

Nel corso dei controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni e fronteggiare domenica mattina un equipaggio volanti ha fermato una Porsche Cayenne con alla guida un uomo di 57 anni che circolava nei pressi del Duomo di Padova . Gli agenti hanno accertato che non aveva alcuna giustificazione per allontanarsi da casa. Da un sommario controllo, inoltre, gli operatori l'hanno trovato in possesso di alcuni grammi di Marijuana, immediatamente sequestrati. La pattuglia ha segnalato al Prefetto il cinquantasettenne per uso personale di sostanza stupefacente, ritirato la patente di guida ed elevato la sanzione di 400 euro per violazione delle prescrizioni governative anti Covid -19.