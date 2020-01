Pregiudicato guida la sua Smart completamente ubriaco: denunciato dai carabinieri

Era già incappato in guai con la giustia l'uomo residente a Saonara che nella notte tra sabato e domenica è stato sottoposto a un controllo alla circolazione stradale da parte dei carabinieri della locale stazione. M.P., 36 anni, operaio, è stato fermato in via Vittorio Emanuele mentre era alla guida della sua Smart for Two.

Alcol test

L'automobilista dopo essere stato identificato è stato sottoposto ad alcol test. Il responso è stato abbastanza significativo dato che è emerso un 1,15 gr/lt su un limite di legge di 0,5 gr/lt. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente.