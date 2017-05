Nasce Hashioner, il laboratorio online di gioielli personalizzati interamente padovano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il mondo tangibile, della manualità e dell'artigianalità italiana unito a quello intangibile, che si vede, ma non si tocca, del digital e dei social network, hanno dato vita ad Hashioner.

I PROTAGONISTI. Una realtà imprenditoriale tutta padovana, che vede fondere l'esperienza ultraventennale nel campo delle lavorazioni di micromeccanica di precisione di Gabriele Giraldo con l'esperienza decennale nel settore digital di Federico Degan. Due giovani imprenditori che hanno un sogno, quello di dare qualcosa di reale, che si può toccare con mano, agli eroi e ai protagonisti della vita di tutti i giorni.

PEZZI "UNICI". Come per gli hashtag coniatoìi su un social network, ogni creazione Hashioner forgia nell'acciaio inox 316L il messaggio unico di chi lo commissiona. In questo modo vengono realizzati gioielli veramente esclusivi, con lettere, simboli e parole che esprimono un significato speciale per chi li indossa.

UN BRAND SOCIAL. La massima cura dei particolari e il sapiente utilizzo delle materie prime rendono le creazioni Hashioner accessibili a chiunque, così da vedere realizzato il sogno di un gioiello personalizzato e su misura. Il nome Hashioner, infatti, è la fusione delle parole hashtag e fashioner. Il primo termine indica la classica etichetta preceduta dal cancelletto (#) utilizzata nei social network per aggregare un argomento, mentre il secondo termine indica una persona che crea uno stile. Entrare nel mondo hashioner significa diventare i protagonisti degli accessori che si indossano, senza che vi sia l'imposizione dettata dalla moda o dallo stilista.

SCALA INTERNAZIONALE. La comunità di hashioners conta già quasi ventimila persone in tutto il mondo, grazie alla comunicazione effettuata tramite il social network Instagram. I primi ordini sono arrivati da diversi continenti tramite una semplice richiesta via email (info@hashioner.com), mentre da oggi sarà possibile creare il proprio gioiello personalizzato direttamente sul sito https://hashioner.com.

